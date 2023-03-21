Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonu'nun haberine göre, söz konusu karar, bugün yapılan oylamaya katılan 114 Litvanyalı milletvekilinin tamamı tarafından desteklendi.

Kabul edilen kararla Litvanya hükümeti, Rusya'nın, "terör devleti" olarak tanınması konusunu hem Avrupa Birliği (AB) hem de küresel düzeyde gündeme getirme çağrısında bulundu.

Ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'daki "savaş suçları, insanlığa karşı suçlar veya soykırımla ilgili hesap verebilirliği" sorununu gündeme getirmeye ve özel bir uluslararası ceza mahkemesi kurmaya yönelik bir öneri de bu kararda yer alıyor.

Litvanya Parlamentosu geçen sene mayısta Rusya'yı terörist bir ülke olarak ilan etmiş ve Ukrayna'daki eylemlerini soykırım olarak tanımıştı.