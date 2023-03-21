Eyaletin yaban hayatıyla ilgilenen birimi New Mexico Av ve Balık Departmanı, geçen hafta Facebook'ta yaptığı paylaşımda çevre koruma görevlisi aradığını duyurdu.

Gönderiye "Profesyonel ayı tutucuları arıyoruz" diye başlansa da pozisyon için istenen özellikler bununla sınırlı değil. Departman, başvuracak kişilerden biyolojik bilimler veya ekoloji gibi farklı dallardan diploması olmasını istiyor.

Yetkililer, başvuru sahiplerinin "zorlu koşullarda yürüyüş yapma becerisini barındırmasını, ayı inine girme cesaretine sahip olmasını ve iş arkadaşlarına güven duymasını" bekliyor.

Görevlilerin "av ve balık yasalarının uygulanmasından sorumlu olduğu, halkı yaban hayatına dair eğittiği, araştırmalar yürüttüğü, problemli hayvanları yakaladığı" kaydedildi.

Paylaşımda çevre koruma görevlilerinin yavru ayılarla çektirdiği fotoğraflara da yer verildi. Ancak New Mexico Av ve Balık Departmanı, sahadaki bütün çalışmaların bu kadar "cazibeli" olmadığını belirterek uyardı.

Departman ayrıca ayı inlerine girilmemesi gerektiğini, fotoğrafların ayılarla ilgili bir araştırmanın parçası olduğunu da vurguladı.