ABD medyasında yer alan haberlere göre, Hizmet Çalışanları Uluslararası Sendikası Yerel 99’a bağlı üyeler, yaklaşık bir yıldır süren görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine iş bırakma kararı aldı.

Okul çalışanlarının üç gün sürecek grevi nedeniyle, 422 bin öğrencinin bulunduğu bölgede bugünden itibaren dersler yapılamayacak.

30 bin okul işçisini temsil eden sendika, işçiler için yüzde 30'luk bir maaş artışı talep etti. Sendika yönetimi asgari ücretten biraz fazla kazanan işçilerin Güney Kaliforniya bölgesindeki hayat pahalılığı karşısında zorlandığına dikkat çekti.

Los Angeles öğretmenler sendikası da 35 bin üyesinden işçilerin greviyle dayanışma içinde olmalarını istedi.

Okullar kapandı

Bölge müfettişi Alberto Carvalho, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla okulların bugünden itibaren kapalı olacağını resmen duyurdu. Resmi açıklama öncesinde Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi yöneticileri okulların grevi engellemek için zamana karşı yarıştıklarını ifade etmişti.

Los Angeles'ta öğretmen olmayan okul çalışanlarını temsil eden Local 99 sendikası dün bir açıklama yayımlayarak, üyelerinin üç gün boyunca greve gideceklerini açıklamıştı. Müzakerelerin bir parçası olmayan Birleşik Öğretmenler Sendikası ise Local 99'un grev hattını kırmayacağını ifade etmişti.

65 bin kişi grevde

Grev, bölgede iki büyük sendikanın ilk ortak iş bırakma eylemi olacak ve toplam 65 bin kişi greve katılacak.

Local 99'un grevle ilgili yaptığı açıklamada, bunun bölge yönetiminin adaletsiz müzakere taktiklerine karşı kısıtlı bir grev olacağı belirtildi.

İşveren konumundaki Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi yöneticileri ise cuma günü eyalet yönetimine grevin engellenmesi için başvuruda bulundu ancak talep kabul edilmedi.

ABD'de eğitim alanındaki grevler son yıllarda çok daha sık görülüyor. 2019'da yine Los Angeles'ta öğretmenler sendikası 30 yıl sonra grev kararı almış, anlaşmazlıklar Los Angeles Belediye Başkanı'nın arabulucu olmasıyla çözülmüştü.

Aynı yıl Oakland'da bir hafta, Sacramento'da ise bir gün süre öğretmen grevleri görülmüştü.

Geçen aylarda benzer şekilde Kaliforniya Üniversitesi işçileri altı hafta sürecek bir greve gitmiş ve ciddi bir maaş artışının ardından grevlerine son vermişti.