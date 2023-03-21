Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 21:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sudan'ın Mavi Nil bölgesindeki "acil durum" bir ay daha uzatıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Sudan'ın güneydoğusundaki Mavi Nil bölgesinde 13 Ekim 2022'de alevlenen ve 250 kişinin ölümüyle sonuçlanan kabile çatışmaları dolayısıyla 21 Ekim'de ilan edilen "acil durum" 1 ay daha uzatıldı.
Sudan resmi haber ajansının (SUNA) haberine göre, Bölge Başkanı Ahmed el-Umde Badi, acil durumu 30 gün daha uzatan bir kararname yayımladı.
Kabile çatışmalarını protesto edenler, 13 Ekim 2022’de valilik binasını ateşe vermiş, kabile çatışmalarını kontrol altına alamaması nedeniyle Badi'nin görevden alınmasını talep etmişti.
Bölgesel hükümet, 21 Ekim 2022'de Mavi Nil'de yaşanan kabile çatışmaları sebebiyle bir ay süreyle "acil durum" ilan etmiş, bölgede gece dışarı çıkma yasağı getirmişti. Acil durum, o tarihten bu yana her ay yenilenmişti.
Birleşmiş Milletler, Sudan'ın güneydoğusundaki bu kabile çatışmaları sonucunda 31 binden fazla bölge sakininin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirmişti.
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