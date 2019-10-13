Spor
Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca aday kadrodan çıkarıldı13 Ekim 2019 Pazar 10:53 - Son Güncelleme 13 Ekim 2019 Pazar 10:59
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO) Elemeleri'nde 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Takımımızda, Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında 14 Ekim Pazartesi günü Fransa ile deplasmanda karşılaşacak milli takımda sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca'nın aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
Açıklamada, Efecan'ın Aytemiz Alanyaspor'da yaşadığı sakatlığa bağlı olarak karın kası, Abdulkadir'in ise sol kasığıyla ilgili şikayetlerinin devam etmesi sebebiyle Fransa kafilesinde yer almadığı kaydedildi.
Kaynak: TRT Spor
Etiketler: milli takım Efecan Karaca Abdulkadir Parmak