A Milli Takım'ın rakibi Galler

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Fabio Maresca yönetecek.

D Grubu'nda dördüncü maçlar öncesinde Türkiye 6 puanla lider durumda bulunuyor. Milliler, Galler karşısında kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını 5'e çıkarmak istiyor.

Grubun diğer maçında ise Ermenistan ile Letonya saat 19.00'da karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Hırvatistan ise dördüncü maç gününde de bay geçecek.

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Bir maçı eksik Hırvatistan ise 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Aynı puana sahip Galler ise averajla üçüncü sırada bulunuyor. Dördüncü sıradaki Ermenistan'ın 3, son sıradaki Letonya'nın ise puanı bulunmuyor.

Türkiye, ilk maçta deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 yendi. Bursa'da Hırvatistan'a 2-0 kaybeden ay yıldızlılar, Letonya'dan ise 3-2'lik galibiyetle döndü.

Galler ise Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne istediği başlangıcı yapamadı. Hırvatistan ile 1-1 berabere kalan Robert Page'in öğrencileri, Letonya'yı 1-0 yendi, Ermenistan'a ise 4-2 kaybetti.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkı elde edecek.

11'LER BELLİ OLDU

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Fabio Maresca, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Willams, Morrell, Ampadu, Ramsey, Wilson, James, Johnson.