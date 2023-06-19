A Milli Takım'ın rakibi Galler

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Fabio Maresca yönetecek.
D Grubu'nda dördüncü maçlar öncesinde Türkiye 6 puanla lider durumda bulunuyor. Milliler, Galler karşısında kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını 5'e çıkarmak istiyor.
Grubun diğer maçında ise Ermenistan ile Letonya saat 19.00'da karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Hırvatistan ise dördüncü maç gününde de bay geçecek.
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Türkiye, ilk maçta deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 yendi. Bursa'da Hırvatistan'a 2-0 kaybeden ay yıldızlılar, Letonya'dan ise 3-2'lik galibiyetle döndü.
Galler ise Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne istediği başlangıcı yapamadı. Hırvatistan ile 1-1 berabere kalan Robert Page'in öğrencileri, Letonya'yı 1-0 yendi, Ermenistan'a ise 4-2 kaybetti.
EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkı elde edecek.
11'LER BELLİ OLDU
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Fabio Maresca, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.
Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Willams, Morrell, Ampadu, Ramsey, Wilson, James, Johnson.