Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 13:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
A Milli Takım FIFA dünya sıralamasında geriledi
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 39'unculuğa geriledi.
FIFA'nın internet sitesinden açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre, Belçika zirvede yer alırken, Brezilya 2, Fransa da 3. sırada bulunuyor.
Aralık ayında 37. sıradaki Türkiye, şubat ayında iki sıra geriledi.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 31 Mart'ta açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|Belçika
|1828,45
|-
|2
|Brezilya
|1823,42
|-
|3
|Fransa
|1786,15
|-
|4
|Arjantin
|1766,99
|+1
|5
|İngiltere
|1755,52
|-1
|6
|İtalya
|1740,77
|-
|7
|İspanya
|1704,75
|-
|8
|Portekiz
|1660,25
|-
|9
|Danimarka
|1654,54
|-
|10
|Hollanda
|1653,73
|-
Etiketler: FIFA A Milli Futbol Takımı
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