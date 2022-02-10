Cangciakou Ulusal Kayak Merkezi'nde düzenlenen yarışı Ayşenur, 37.36.7'lik derecesiyle 87'nci, Özlem Ceren ise 39.17.6'lık derecesiyle 92'nci sırada tamamladı.

98 sporcu mücadele ettiği yarışta Norveçli sporcu Therese Johaug, 28.06.3'lük derecesiyle ilk sırada yer alarak altın madalyayı kazandı.

Gümüş madalya Finlandiya'dan Kerttu Niskanen'in (28.06.7) olurken, bronz madalyayı da aynı ülkeden Krista Parmakoski (28.37.8) aldı.

#Beijing2022'de Kayaklı Koşu Kadınlar 10 km Klasik mücadelesi tamamlandı ve altın madalya 28:06.3'lük derece ile ????????Therese Johaug'a gitti!



Temsilcilerimizden Ayşenur Duman 37:36.7'lik derecesiyle 87., Özlem Ceren Dursun ise 39:17.6'lık derecesi ile 92. oldu. pic.twitter.com/SPMwv5qF4R