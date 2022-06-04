Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
A Milli Takım Faroe Adaları maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta bu akşam Faroe Adaları'nı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ter idmanı ve son taktik çalışmalar yapıldı.
Ay-yıldızlıların Faroe Adaları ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacağı karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı
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