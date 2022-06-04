Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ter idmanı ve son taktik çalışmalar yapıldı.

Ay-yıldızlıların Faroe Adaları ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacağı karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.