Milli futbolcu Halil Dervişoğlu, hangi takımın formasını giyecek? Bu sorunun yanıtı henüz netlik kazanmadı.

Uluslar Ligi için ay yıldızlıların kampında olan Halil’in transferinde vereceği karar bekleniyor. Galatasaray ile kiralık sözleşmesi biten 22 yaşındaki futbolcu Brentford kulübüne döndü.

İngiliz kulübü Halil Dervişoğlu’nu satış listesine koydu. Brentford, genç futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirecek. İngiliz ekibi, Halil Dervişoğlu’nu kiralık göndermeye sıcak bakmıyor.

Halil’in Galatasaray'a ilişkin kararını ise 11 Haziran’da yapılacak seçimden sonra vermesi bekleniyor. Sarı kırmızılı formayla 45 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 8 kez fileleri havalandırdı, 3 gol pası verdi.

Galatasaray'ın altyapısı göz kamaştırıyor

Diğer yandan Galatasaray altyapısındaki bir çok oyuncu dikkat çekiyor. Sarı kırmızılılar, 19 Yaş Altı Ligi’nde Hakan Balta yönetiminde şampiyon oldu.

Sezon başında yapılacak kampta bu takımdan 6 futbolcunun A takım kadrosunda olması bekleniyor. Hamza Akman, Jankat Yılmaz, Baran Aksaka, Emir Tintiş, Beknaz Almazbekov ve Zeki Mert Saki, A takım ile çalışacak.

Bazı isimler sergileyeceği performansa göre A takım kadrosunda devam edecek.