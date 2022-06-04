Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadın Futbol Süper Ligi'nde finalistler belli oluyor
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde finalistler, 5 Haziran Pazar günü yapılacak ALG Spor-Beşiktaş Vodafone ve Fenerbahçe-Wulfz Fatih Karagümrük maçlarıyla belli olacak.
İlk maçı 2-0 kazanan ALG Spor, saat 17.00'de Gaziantep'teki Batur Stadı'nda oynanacak play-off yarı final rövanşında Beşiktaş Vodafone'u ağırlayacak.
Yarı finaldeki diğer eşleşmede ise Fenerbahçe, saat 18.00'de Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'nda Wulfz Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Fatih Karagümrük, ilk maçta elde ettiği 1-0'lık galibiyetin avantajıyla sahaya çıkacak.
Tur atlayan takımlar, 12 Haziran Pazar günü İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak finalde karşılaşacak.
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