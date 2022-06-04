Danimarka Fransa'yı Cornelius ile yıktı
UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta 7 karşılaşmayla sürdü. Danimarka, deplasmanda Fransa'yı Trabzonsporlu Cornelius'un golleriyle 2-1 mağlup etti.
UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 maç oynandı.
Avrupa futbolunun iki önemli takımının karşı karşıya geldiği maçta Hollanda, deplasmanda Belçika'yı Steven Bergwijn, Memphis Depay (2) ve Denzel Dumfries'ın golleriyle 4-1 yendi. Belçika'nın tek golünü Michy Batshuayi attı.
Fransa, Karim Benzema'nın golüyle öne geçtiği karşılaşmada Danimarka'ya 2-1 mağlup oldu. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri Trabzonspor forması giyen Andreas Cornelius kaydetti.
A ligi 2. grup maçında İspanya, Portekiz'i konuk etti. Karşılaşma, İspanya'dan Morata'nın 25 ve Portekiz'den Horta'nın 82. dakikada attığı gollerle 1-1 tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
1. Grup: Fransa-Danimarka: 1-2
Hırvatistan-Avusturya: 0-3
2. Grup: İspanya-Portekiz: 1-1
Çekya-İsviçre: 2-1
4. Grup: Belçika-Hollanda: 1-4
B Ligi
2. Grup: İsrail-İzlanda: 2-2
4. Grup: Slovenya-İsveç: 0-2
Sırbistan-Norveç: 0-1
C Ligi
2. Grup: Kıbrıs Rum Kesimi-Kosova: 0-2
Kuzey İrlanda-Yunanistan: 0-1
3. Grup: Kazakistan-Azerbaycan: 2-0
Belarus-Slovakya: 0-1
4. Grup: Gürcistan-Cebelitarık: 4-0
Bulgaristan-Kuzey Makedonya: 1-1
D Ligi
1. Grup: Letonya-Andorra: 3-0
Lihtenştayn-Moldova: 0-2
2. Grup: Estonya-San Marino: 2-0
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