Organizasyon için hazırlıklarını TVF Başkent Voleybol Salonu'nda gerçekleştiren milli takımın bu sabahki idmanını, Paralimpik Masa Tenisi Milli Takımı Teknik Direktörü Yusuf Kılınçkaya, takım kaptanı Abdullah Öztürk ile milli sporcular Nesim Turan, Ali Öztürk, İrem Oluk, Süleyman Vural da izledi.

Antrenmanın ardından milli voleybolcular, paralimpik sporcularla bir süre sohbet etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, ziyaretin kendilerine büyük bir sürpriz olduğunu belirtti.

"Çok başarılı bir takımı ağırladık. Bizim de burada keyifli atmosferimiz var. Farklı branşlarda milli sporcuların birbirini desteklemesi çok önemli. Onları burada görmek bize büyük bir motivasyon oldu."

[Fotoğraf: AA]

Paralimpik milli sporcuları öven Eda, "Biz nasıl birçok gence örnek oluyorsak, onlar da aynı şekilde birçok gence ilham oluyor. Yapılan iş çok değerli. Konu milli takım olunca akan sular duruyor. Bu ülke bizim. Hep paralimpik takımımız hem de olimpiyat sporcularımız işlerini layığıyla yapıyor. Paris 2024'te de sporcu ve madalya sayısını artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Paralimpik Masa Tenisi Milli Takımı Kaptanı Abdullah Öztürk ise, gururla seyrettikleri bir takımın antrenmanını takip ettikleri için mutlu olduklarını vurguladı.

"Biz paralimpik oyunlara hazırlanırken, milli takımımız Tokyo'da mücadele ediyordu. Gece yarısı kalkıp maçları izliyorduk. Sabah antrenmanımız olmasına rağmen maçı izlerdik. Voleybolda son yılların en büyük jenerasyonu yakalandı. Biz de onlara bugün destek olmaya geldik."

[Fotoğraf: AA]

Abdullah, hedefin her zaman madalyalar kazanmak olduğunu aktardı.

"Eğer milli takım formasını giyiyorsanız hiçbir zaman hedefler bitmez. En büyük hedeflerimiz arasında 2024 Paris var. Var gücümüzle de çalışıyoruz. Hak ettiğimiz madalyayı yine ülkemize getireceğiz. Filenin Sultanları o kadar çok gence ilham oluyor ki, yaptıkları muazzam bir iş. Bence madalyalarda daha çok kıymetli olan da rol model olabilmek, arkandan bir gençliği sürükleyebilmek. Türk gençliği adına da çok teşekkür ediyorum."

[Fotoğraf: AA]

Eda ve Abdullah voleybol oynadı

Eda Erdem Dündar ve Abdullah Öztürk, açıklamaların ardından birlikte voleybol oynadı.

Eda, paralimpik şampiyonu sporcuya "Abdullah gayet iyi oynuyorsun" derken; Abdullah da milli sporcuya "Pasöre ihtiyacınız varsa gelebilirim." şeklinde esprili karşılık verdi.

[Fotoğraf: AA]

Organizasyonun sonunda iki sporcu birbirine milli takım forması hediye etti. Milli masa tenisçiler, voleybol milli takımı oyuncularına baklava ikramında bulundu.