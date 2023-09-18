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Spor
AA 18.09.2023 10:30

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakipleri belli olacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın mücadele edeceği FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kurası, 19 Eylül Salı günü İsviçre'de çekilecek.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakipleri belli olacak
[Fotograf: AA]

Cenevre kentindeki Basketbol Evi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Türkiye, kura çekiminde ikinci torbada yer alacak ve grupta üç, altı ve yedinci torbadan gelen rakiplerle eşleşecek.

Elemelerde Avrupa kıtasından 36 ülke mücadele edecek ve ilk karşılaşmalar, 2023'ün kasım ayında oynanacak.

Elemeler, gelecek yılın şubat ve kasım aylarındaki etaplarla devam edecek.

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