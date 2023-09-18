Sporcu ve antrenörler 100 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde bir araya gelen sporcu ve antrenörler, aile parkına kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıyan sporcu ve antrenörler, Uludere mevkisinde doğa yürüyüşüne de katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Etkinlikte, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bülent Hikmet, AK Parti İlçe Başkanı Halit Çakırbaş, eski AK Parti İlçe Başkanı Ümit Bodur, Akyazı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adem Kasım Altun, Sapanca Gençlik Merkezi Müdürü Ubeydullah Yıldırım ve Gençlik Lideri Kamile Yüzer de yer aldı.