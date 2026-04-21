Çok Bulutlu 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 21.04.2026 20:14

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

Almanya'da 4-13 Eylül'de düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu.

[Fotograf: AA]

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Kraftwerk Berlin'de gerçekleştirilecek kura çekimine, FIBA Dünya Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ve Genel Sekreteri Serhan Antalyalı ile organizasyonda mücadele edecek ülkelerin temsilcileri katıldı.

Tarihinde 3. kez FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Türkiye, kura çekimine 4. torbadan girdi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, kura çekimi sonucunda Avustralya, Belçika ve Porto Riko ile C Grubu'nda yer aldı.

2026 Dünya Kupası grupları şöyle oluştu:

A Grubu: Almanya, İspanya, Japonya, Mali

B Grubu: Fransa, Nijerya, Güney Kore, Macaristan

C Grubu: Avustralya, Belçika, Porto Riko, Türkiye

D Grubu: ABD, İtalya, Çin, Çekya

ETİKETLER
A Milli Basketbol Takımı Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
Sıradaki Haber
Milli satranççı Erdoğmuş, satranç tarihine geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:01
Ataşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturmasında 19 şüpheli için tutuklama talebi
21:36
Samsun'da meyve deposunda yangın
22:03
NYT: JD Vance'in İran müzakereleri için yapacağı İslamabad ziyareti "askıya alındı"
21:02
Bakan Memişoğlu: Her türlü bağımlılıkla mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz
20:52
BM: Gazze'de geçen hafta saldırılar, bir önceki haftaya göre yüzde 46 arttı
21:50
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Sonel tutuklandı
Kurtalan'da selden etkilenen vatandaşlara gıda desteği sağlandı
Kurtalan'da selden etkilenen vatandaşlara gıda desteği sağlandı
FOTO FOKUS
Sulama kanalına düşen karaca kurtarıldı
Sulama kanalına düşen karaca kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ