Açık 20.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 06.06.2026 08:01

Körfez'de tansiyon yükseliyor: Masada müzakere, sahada karşılıklı saldırı

ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait İHA'ları düşürüp radar tesislerini vurduğunu açıklarken, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine füze saldırısı düzenleyerek misilleme yaptı.

Körfez'de tansiyon yükseliyor: Masada müzakere, sahada karşılıklı saldırı

Tahran ve Washington hatlarında müzakerelerin ilerlediğine dair sinyaller gelse de sahada askeri gerilim tırmanmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı ve çevresinde son saatlerde yaşanan sıcak çatışmalar, bölgedeki güvenlik endişelerini artırdı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda seyreden İran'a ait 4 insansız hava aracının (İHA) ABD güçleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada, ABD güçlerine yönelik olası saldırıları engellemek amacıyla İran'ın Goruk ve Keşm Adası'ndaki kıyı gözetleme radar sistemlerinin de hedef alındığı bildirildi. CENTCOM, söz konusu operasyonlara ilişkin görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı.

İran'dan balistik füze misillemesi

ABD'nin saldırı haberlerinin ardından Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan ABD üslerinde siren sesleri yükseldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin eylemlerine yanıt olarak bu iki ülkedeki Amerikan askeri tesislerinin balistik füzelerle hedef alındığını açıkladı.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin "saldırgan eylemlerini" sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın petrol ve doğal gaz ihracatına tamamen kapatılabileceği uyarısı yapılarak, yaşanacak küresel sonuçlardan doğrudan ABD'nin sorumlu olacağı vurgulandı.

Füzelerin çoğu engellendi

CENTCOM, İran'ın misilleme saldırısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Yapılan açıklamada, İran tarafından Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere toplam 7 balistik füze fırlatıldığı kaydedildi. ABD savunma sistemlerinin bu füzelerden 6'sını havada imha ettiği, 1 füzenin ise hedefine ulaşmadan düştüğü belirtildi.

Bölgedeki diplomatik kaynaklar, bir yandan müzakere masasında ilerleme kaydedilmeye çalışılırken diğer yandan askeri çatışmaların yaşanmasının, bölgedeki hassas dengeleri her an bozabileceğine dikkat çekiyor.

ETİKETLER
ABD-İsrail-İran Savaşı Hürmüz Boğazı
Sıradaki Haber
Sahra Çölü'nde araçları bozulan en az 49 kişi susuzluktan can verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:18
BM'den uyaran rapor: Yapay zeka insanlığın içtiği sudan fazlasını tüketebilir
08:09
Uzayda acil durum: Hava sızıntısı astronotları sığınağa kaçırdı
08:10
Hafta sonu hava nasıl olacak?
07:58
Sahra Çölü'nde araçları bozulan en az 49 kişi susuzluktan can verdi
07:49
Gözler haziran ayı enflasyonuna çevrildi
07:35
Sahte pilot, gizli servet: Evinden servet çıkan eski CIA ajanı tutuklandı
Ankara'da sağanak etkili oluyor
Ankara'da sağanak etkili oluyor
FOTO FOKUS
Serebral palsili Şükrü'nün ilham verici eğitim yolculuğu
Serebral palsili Şükrü'nün ilham verici eğitim yolculuğu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ