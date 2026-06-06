Sahte pilot, gizli servet: Evinden servet çıkan eski CIA ajanı tutuklandı

Eski CIA yetkilisi 49 yaşındaki David Rush hakkında yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Federal savcılar, Virginia'daki evinde adeta bir servet saklayan Rush'ı, kıdemini kitleleri ve kurumları yönlendirmek için kullanan bir "manipülasyon ustası" olarak tanımladı.

Cuma günü görülen duruşmada hakim, hükümetin talebini haklı bularak Rush'ın elindeki maddi imkanlar ve bağlantıları nedeniyle kaçma riskinin çok yüksek olduğuna hükmetti ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Evindeki gizli bölmeden servet çıktı

Soruşturma kapsamında geçen ay Rush'ın evine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon dolar olan 300'den fazla külçe altın ele geçirildi. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları ayrıca evde 2 milyon dolar nakit para ile onlarca lüks kol saati buldu.

Mahkeme kayıtlarına göre Rush, Kasım 2025 ile Mart 2026 tarihleri arasında "işle ilgili masraflar" adı altında CIA'den külçe altın ve döviz teslim aldı. Ancak bu kaynakları nerede kullandığına dair hiçbir resmi belge sunmadı ve teşkilat da altınların izini süremedi. Savcılık, Rush'ın parayı gizlemek amacıyla takip edilmesi zor olan emtiaya yatırdığına dair güçlü deliller olduğunu savunuyor ve çalınan fonların büyük bir kısmının hala kayıp olduğunu belirtiyor.

Komşularına ve iş verenlerine yalan söylemiş

Savcılar, eski istihbaratçının sadece devleti dolandırmakla kalmayıp hayatının her alanını yalanlar üzerine kurduğunu idiyor. Rush'ın komşularına kendisini pilot olarak tanıttığı, iş başvurularında ise eğitim durumu ve askeri geçmişi hakkında sahte beyanlarda bulunduğu öne sürüldü.

Ayrıca ABD Deniz Kuvvetleri'nden onurlu bir şekilde terhis edilmesine rağmen, haksız yere ücretli askeri izin almaya devam ettiği de suçlamalar arasında yer alıyor. Rush şu aşamada resmi olarak yaklaşık 70 bin dolarlık sahte mesai formu düzenlemek ve kamu parası çalmakla suçlanıyor.

Savunma makamı iddiaları reddediyor

David Rush'ın avukatı Jessica Carmichael ise suçlamaların abartılı ve sansasyonel olduğunu savundu. İstihbarat dünyasının doğası gereği bazı şeylerin dışarıdan tuhaf veya gizemli görünebileceğini söyleyen savunma makamı, altınların saklanmadığını iddia etti. Avukat, FBI baskını sırasında Rush'ın bodrumdaki kilitli kasalarda duran altınların yerini bizzat söylediğini ve şifreleri ajanlara verdiğini belirtti.

Müvekkilinin altınların kendisine ait olduğunu hiçbir zaman iddia etmediğini savunan Carmichael, Rush'ın hücre hapsinden çıkarılarak elektronik kelepçeyle ev hapsine alınmasını talep etti.

Ancak talebini reddeden Hakim William Fitzpatrick, sanığın profesyonel geçmişine dikkat çekerek, sıradan bir vatandaşa kıyasla adaletten kaçma ve izini kaybettirme kabiliyetinin çok daha yüksek olduğunu vurguladı.