ABD, Hürmüz Boğazı'nda 4 İran İHA'sını vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan yapılan açıklamada, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı üzerinde bölgesel deniz trafiğine acil tehdit oluşturan 4 İran İHA’sını düşürdüğü belirtildi.

ABD ordusunun, "daha fazla saldırıya karşı savunma amacıyla" Goruk bölgesi ve Keşm Adası’ndaki İran kıyı gözetleme radar tesislerini de vurduğu kaydedildi.

Gelişmelerin ardından Kuveyt'ten de patlama sesleri gelmeye başladı.

Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik füze ve İHA saldırıları sebebiyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.

Kuveyt'teki saldırının ardından Bahreyn'de de sirenler çaldı ve halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı.