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Dünya
AA 06.06.2026 05:14

ABD, Hürmüz Boğazı'nda 4 İran İHA'sını vurdu

ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilse de sahada tansiyon hala yüksek. ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait 4 İHA'yı düşürdüğünü ve İran'a ait radar tesislerini vurduğunu duyurdu. Gelişmelerin ardından Kuveyt ve Bahreyn'e saldırılar düzenlendi.

ABD, Hürmüz Boğazı'nda 4 İran İHA'sını vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan yapılan açıklamada, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı üzerinde bölgesel deniz trafiğine acil tehdit oluşturan 4 İran İHA’sını düşürdüğü belirtildi.

ABD ordusunun, "daha fazla saldırıya karşı savunma amacıyla" Goruk bölgesi ve Keşm Adası’ndaki İran kıyı gözetleme radar tesislerini de vurduğu kaydedildi.

Gelişmelerin ardından Kuveyt'ten de patlama sesleri gelmeye başladı.

Kuveyt’teki saldırının ardından Bahreyn’de de sirenler çaldı
Kuveyt’teki saldırının ardından Bahreyn’de de sirenler çaldı

Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik füze ve İHA saldırıları sebebiyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.

Kuveyt'teki saldırının ardından Bahreyn'de de sirenler çaldı ve halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı.

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