Sahra Çölü'nde araçları bozulan en az 49 kişi susuzluktan can verdi

Dünyanın en zorlu coğrafyalarından biri olan Sahra Çölü, büyük bir insani trajediye sahne oldu. Mali'nin Telhandek kasabasından hareket eden ve yaklaşık 100 yolcu taşıyan bir kamyon, Cezayir, Nijer ve Mali arasındaki ölümcül sınır bölgesinde yönünü kaybederek yoldan çıktı.

Isının ekstrem seviyelere ulaştığı bu ıssız bölgede kamyonun arızalanması, yolcuları susuzluk ve çaresizlikle baş başa bıraktı. Telefonda sinyalinin olmadığı ve hiçbir su kaynağının bulunmadığı derin çöl ortasında, sürücü ve yolcuların aracı tamir etme çabaları sonuçsuz kaldı. Günlerce süren yaşam mücadelesinin ardından, su stoklarının tükenmesiyle birlikte en az 49 kişi feci şekilde can verdi.

Günlerce süren can pazarı ve mucizevi kurtuluş

Yetkililer, aşırı sıcaklar ve bölgede hiçbir tedarik noktasının bulunmaması nedeniyle hayatta kalmanın imkansız hale geldiğini belirtti.

Kurtarma ekipleri olay yerine ulaştığında, hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini kamyonun çevresinde ve sıcaktan korunmak için sığındıkları aracın altında buldu. Cenazeler, çöl şartlarında toplu mezarlara defnedildi.

Olayda sadece iki kişi yürüyerek kaçmayı başardı. Çöl sıcağında onlarca kilometre boyunca bilincini kaybetmeden ilerleyen iki yolcu, bir su kaynağına ulaşıp ardından Assamaka kasabasına vararak yetkilileri uyardı.

Bu kişilerin ihbarı üzerine acil bir kurtarma operasyonu başlatıldı ancak kamyonda 100'e yakın yolcu olduğu yönündeki tanık ifadeleri, ölü sayısının çok daha artabileceği endişesini doğuruyor.

Aynı çölde ikinci bir facia son anda önlendi

Arama kurtarma ekipleri bu dehşet verici olay yerinden dönerken, Sahra Çölü'nün bir başka noktasında benzer bir felaketin eşiğinden dönüldü. İlk olay yerine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta, aküsü bozulduğu için üç gündür çölün ortasında mahsur kalan ikinci bir kamyon daha tespit edildi.

Mali sınırı yakınlarındaki bir altın madeninden dönen 60'tan fazla işçinin bulunduğu bu araç, ekiplerin tesadüfen bölgeden geçmesi sayesinde son anda fark edildi. Aynı ölümcül kadere mahkum olmak üzere olan bu grup, susuzluktan hayatını kaybetmeden hemen önce kurtarılarak güvenli bölgeye tahliye edildi.

Göçmenlerin ölüm rotası: Sahra Çölü

Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalı göçmenlerin ve bölge halkının en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Sahra Çölü, uzun yıllardır bir mezarlık gibi işlemeye devam ediyor. İletişim ağının olmaması ve aşırı hava koşulları, bu bölgede yaşanan en küçük araç arızasını bile doğrudan bir ölüm fermanına dönüştürüyor.

Geçmiş yıllarda da onlarca çocuk ve göçmenin benzer şekilde kaçakçılar tarafından çölün ortasında bırakılarak susuzluktan hayatını kaybettiği biliniyor. Tüm bu ölümcül risklere, sınır dışı edilmelere ve zorlu doğa şartlarına rağmen, çaresiz insanların bu tehlikeli rotayı kullanmaya devam etmesi trajedilerin önüne geçilmesini zorlaştırıyor.