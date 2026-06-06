Uzayda acil durum: Hava sızıntısı astronotları sığınağa kaçırdı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) hareketli saatler yaşandı. İstasyonun Rusya'ya ait Zvezda modülünün arka bölümündeki bir bölmede iki küçük hava sızıntısı tespit edilmesi üzerine NASA, acil durum protokolünü devreye soktu.

İstasyonda görev yapan yedi mürettebattan beşi, güvenlik gerekçesiyle "güvenli liman" olarak kabul edilen ve istasyona kenetli halde bekleyen SpaceX Crew Dragon "Freedom" uzay aracının içine geçerek sığınağa çekildi. Bu esnada Rus kozmonotlar Sergey Kud-Sverchkov ve Sergey Mikaev, sızıntıların kaynağını bulmak ve onarmak için çalışma başlattı.

Sızıntılardan biri kapatıldı, diğeri için ölçüm yapılıyor

Rus uzay ajansı Roscosmos, yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamada istasyon sistemlerinin ve mürettebatın güvende olduğunu, panik yapacak bir durum bulunmadığını duyurdu.

Uzmanların tespitiyle ortaya çıkan iki kaçak noktasından ilki, kozmonotların çift bileşenli özel bir sızdırmazlık bileşiği uygulamasıyla kısa şürede kapatıldı. Bölmenin konik kısmında yer alan ikinci sızıntı noktası için ise hazırlıklar sürüyor.

Sızıntı oranının günde yaklaşık bir kilograma ulaştığını belirten NASA, Rus ekibin riskli bir yapısal kesim işlemi gerçekleştirerek potansiyel kaynağa ulaşmaya çalıştığını bildirdi. Ancak daha fazla veri analizi ve ölçüm yapılması amacıyla onarım çalışmalarına geçici olarak ara verildi.

Hayat normale döndü

Onarım çalışmalarına ara verilmesi ve tehlikenin şimdilik kontrol altına alınmasıyla birlikte, SpaceX kapsülünde bekleyen astronotlar Jessica Meir, Jack Hathaway, Sophie Adenot, Chris Williams ve kozmonot Andrey Fedyaev için verilen alarm kaldırıldı.

Yaklaşık 15 yıl aradan sonra istasyondaki sızıntı geçmişine bir yenisi eklenirken, mürettebat güvenli pozisyonundan çıkarak istasyondaki rutin bilimsel çalışmalarına geri döndü. Kapsüldeki bekleyiş sırasında Houston'daki kontrol merkeziyle astronotlar arasında esprili diyaloglar yaşanırken, istasyon içi kameralar mahremiyet gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı.

2019'dan beri süren kronik sorun

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun kargo ve Soyuz mekiklerinin kenetlendiği arka tünel bölümündeki küçük hava sızıntıları aslında yeni bir gelişme değil. Bilim insanları 2019 yılından bu yana bu bölgedeki basınç düşüşlerini yakından takip ediyor.

Hava kaybını en aza indirmek için bu bölme periyodik olarak istasyonun kalanından izole ediliyor ve daha düşük basınçta tutuluyor. NASA ve Roscosmos, kalıcı bir çözüm bulmak amacıyla sızıntıların kök nedenini belirlemek için uluslararası toplulukla birlikte ortak çalışmalarını sürdürüyor.