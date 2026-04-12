Kocaelispor ile berabere kalan Galatasaray, şampiyonluk yarışında yara aldı

Süper Lig'de sezondaki 28 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, haftaya 67 puanla liderlik koltuğunda girdi. Galatasaray, RAMS Park'ta 34 puanlı Kocaelispor'u ağırladı.

Müsabakanın ilk yarısında topa daha çok ev sahibi ekip sahip oldu. Çok adamla savunan Kocaelispor geçiş hücumlarından pozisyon arasa da üretemedi. Meşin yuvarlakla daha çok rakip yarı alanda oynayan Galatasaray, kalabalık ve kaleye yakın savunma arasında net pozisyonlara girmekte zorlandı. Sarı-kırmızılı ekip, 30. dakikada kanattan Ismail Jakobs'un getirdiği topta Leroy Sane ile golü bularak devre arasına 1-0 önde girdi.

Müsabakanın ikinci yarısında Kocaeli temsilcisi oyunda dengeyi kurdu. Daha organize olan yeşil-siyahlı ekip, 72. dakikada Bruno Petkovic'in golüyle 1-1 beraberliği yakaladı. Teknik direktör Okan Buruk, hücuma yönelik hamleler yapsa da sarı-kırmızılı ekip pozisyon üretemedi. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 68'e çıkarsa da şampiyonluk yarışında yara aldı. Kocaelispor ise 35 puana ulaştı.

Sane 7. golünü attı

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, bu sezon 7. kez gol atma sevinci yaşadı.

Sezon başında kadroya katılan Sane, Süper Lig'de 23. maçına çıktı. Toplamda sarı-kırmızılı formayı 37 maçta terleten 30 yaşındaki futbolcu, Kocelispor ağlarını havalandırarak gol sayısını 7'ye taşıdı.

Fenerbahçe, 2 puan yaklaştı

Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe arasındaki puan farkı 2'ye indi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 29. haftasına Fenerbahçe ve Trabzonspor'un dörder puan önünde lider girdi.

Maçlarını daha önce oynayan bordo-mavililer, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalırken sarı-lacivertliler, konuk olduğu Zecorner Kayserispor'u 4-0 yendi. Bu sonuçların ardından Fenerbahçe, maç fazlasıyla farkı 1'e Trabzonspor ise 3'e indirdi.

Sahasında Kocaelispor'u ağırlayan Galatasaray, sahadan 1 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, liderliğini korusa da Fenerbahçe'nin farkı 2'ye indirmesine engel olamadı. Trabzonspor ile fark 4 olarak kaldı.

Sahasında 4 maç sonra puan kaybetti

Sarı-kırmızılıların Süper Lig'de iç sahadaki 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

İç sahadaki son puan kaybını 18. haftada 1-1 beraberlikle sonuçlanan Gaziantep FK mücadelesinde yaşayan "Cimbom" sonrasında sırasıyla Zecorner Kayserispor'u 4-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Corendon Alanyaspor'u 3-1, RAMS Başakşehir'i ise 3-0 mağlup etti.

Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, iç sahadaki kazanma serisini sürdüremedi.

Kocaelispor'u son 3 maçta da yenemedi

Galatasaray, bu sezon Kocaelispor ile yaptığı 3 maçtan sadece 1 puan çıkartabildi.

Süper Lig'e 16 yıl sonra dönen yeşil-siyahlılara ligin ilk yarısında deplasmanda 1-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, sahasında ise üstünlüğünü koruyamadı ve 1-1 berabere kaldı.

Kocaelispor'un Süper Lig'e veda ettiği 2008-09 sezonundaki son maçı 5-2 kaybeden Galatasaray, böylece rakibi karşısında son 3 lig müsabakasında 2 yenilgi, 1 beraberlik alarak galibiyet sevinci yaşayamadı.

Ligde son 33 iç saha maçında yenilmedi

Galatasaray, ligde iç sahadaki son 33 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 26. galibiyetini aldı. "Cimbom" bu süreçte 7. kez berabere kaldı.