CEV Kupası Galatasaray'ın

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, İtalyan başantrenör Alberto Bigarelli önderliğinde tarihi bir başarıya imza attı.

Avrupa'nın iki numaralı organizasyonu CEV Kupası'nda 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez voleybolda Avrupa kupasını müzesine götürme başarısını elde etti.

CEV Challenge Kupası'nda 2009-2010 sezonunda üçüncü olan Galatasaray, CEV Kupası'nda ise 2011-2012, 2015-2016 ve 2020-2021 sezonlarında ikincilik derecesi elde etmişti.

Türk kadın voleybolunun kulüpler düzeyindeki 26. kupası

Türk kadın voleybolu, Galatasaray Daikin'in CEV Kupası şampiyonluğuyla kulüpler düzeyindeki 26. uluslararası kupasını kazandı.

Türkiye, Dünya Kulüpler Şampiyonası ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8'er, CEV Kupası'nda 5, CEV Challenge Kupası'nda ise 4 şampiyonluk elde etmişti.

Son olarak sarı-kırmızılı takımın da CEV Kupası'nı kazanmasıyla Türkiye, bu alanda altıncı, Türk kadın voleybol tarihinde ise 26. kez kupaya uzandı.

Galatasaray'dan Türk sporunda bir ilk

Galatasaray Kulübü, futbol, basketbol ve voleybolda Avrupa'da kupa kazanan ilk ve tek Türk takımı olarak tarihe geçti.

Futbolda 2000 yılında UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı müzesine götüren sarı-kırmızılılar, erkek basketbolunda 2015-2016 sezonunda ULEB Avrupa Kupası'nı kazanmayı başardı.

Kadın basketbolunda ise Avrupa Ligi'ni 2013-2014'te kazanan Galatasaray, Avrupa Kupası'nda ise 2008-2009 ve 2017-2018 sezonlarında mutlu sona ulaşmıştı.