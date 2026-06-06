Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), tarafından paylaşılan hava tahmin haritalarına göre hafta sonu, yağışlı bir cumartesinin ardından güneşli bir pazar günüyle tamamlanacak.

Bugün, Türkiye'nin geniş bir bölümünde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışlar özellikle İç Anadolu, Göller Yöresi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmında etkili olacak. Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Konya, Erzurum ve Diyarbakır gibi illerde kuvvetli sağanak geçişleri görülürken; İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ve Ege kıyılarında parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Karadeniz sahil şeridinde ise yer yer sis ve pus hadisesi görülebilecek.

Bugün beklenen en yüksek sıcaklıklar Ankara'da 27, İstanbul'da 28, İzmir'de 32, Diyarbakır'da ise 34 derece civarında seyredecek.

Yarın yağışlar etkisini kaybediyor

Yarın itibarıyla yağışlı hava kütlesi Türkiye genelinde etkisini büyük ölçüde kaybedecek. Ülkenin büyük bir bölümünde az bulutlu ve güneşli bir hava beklenirken, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

Yağışların yarın sadece Trakya kesimi (Edirne-Kırklareli çevresi), Batı Akdeniz'in iç kısımları (Isparta-Burdur çevresi) ve Doğu Anadolu'nun en doğusunda (Hakkari çevresi) yerel olarak devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklıkların Ankara'da 28, İstanbul'da 29, İzmir'de 33 ve Antalya'da 29 derece olması tahmin ediliyor. Erzurum'da ise sıcaklık 22 derece seviyelerinde kalmaya devam edecek.

Uzmanlar, bugün iç kesimlerde beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini hatırlattı.