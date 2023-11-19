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Spor
AA 19.11.2023 21:37

A Milli Futbol Takımı Galler'e geldi

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 8. ve son maçında 21 Kasım Salı günü deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Takım, bu ülkeye ulaştı.

A Milli Futbol Takımı Galler'e geldi
[Fotograf: AA]

Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve Berlin'den kalkan özel uçak, Galler'in başkenti Cardiff'teki havalimanına indi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı milli takım kafilesini, havalimanında bir grup Türk taraftar da karşıladı.

Milli takım kafilesi, havalimanında kendilerini bekleyen otobüsle kalacaklara otele doğru hareket etti.

Teknik Direktör Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcu, 20 Kasım Pazartesi günü TSİ 20.45'te karşılaşmanın oynanacağı Cardiff City Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Galler'de maç öncesi antrenman yapmayacak milli takım, karşılaşmanın oynanacağı Cardiff City Stadı'nda 20 Kasım Pazartesi günü TSİ 21.15'te yürüyüş gerçekleştirecek.

Galler-Türkiye karşılaşması, 21 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te başlayacak.


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A Milli Futbol Takımı EURO 2024
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