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Spor
AA 19.11.2023 20:31

Footvolley Dünya Kulüpler Kupası tamamlandı

Dünya Footvolley Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Footvolley Dünya Kulüpler Kupası'nda İran'ın İstiklal takımı birinci oldu.

Footvolley Dünya Kulüpler Kupası tamamlandı
[Fotograf: AA]

Alanya Belediyesi'nin destekleriyle Galip Dere Plajı'nda düzenlenen footvolley (ayak voleybolu) organizasyonuna, Türkiye, Avusturya, Belarus, Brezilya, İran, Irak, Kazakistan, Litvanya ve Türkmenistan'dan 12 takım katıldı.

Dün başlayan organizasyonun final maçında İran'ın İstiklal takımı, Arsuz Belediye'yi 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Organizasyonda İran Persepolis Takımı da üçüncülüğü elde etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Maçların ardından takımlara kupa ve madalyaları, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş, Footvolley Federasyon Başkanı Vusal Halilov, Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Temsilcisi Ayhan Dik tarafından verildi.

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