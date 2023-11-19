Çok Bulutlu 1.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 19.11.2023 20:24

Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 8. hafta toplu sonuçları

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 8. hafta maçları tamamlandı.

Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 8. hafta toplu sonuçları

Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 8. hafta sona erdi

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi

VakıfBank-PTT: 3-0

Karayolları-Çukurova Belediyespor: 2-3

Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet: 1-3

Beşiktaş Ayos-Kuzeyboru: 2-3

Sarıyer Belediyespor-Türk Hava Yolları: 0-3

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2-3

Galatasaray Daikin-Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi

Brand Group Alanya Belediyespor-Develi Belediyespor: 3-1

Galatasaray HDI Sigorta-TÜRŞAD: 3-0

RAMS Global Cizre Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 2-3

Bigadiç Belediyespor-Halkbank: 0-3

Arkas Spor-Fenerbahçe Parolapara: 0-3

Ziraat Bankkart-Spor Toto: 3-0

ETİKETLER
Voleybol
Sıradaki Haber
Türkiye karatede Balkan şampiyonu oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:10
Kocaeli'de Hereke Vapur İskelesi'ndeki seferler iptal edildi
20:26
Siirt'te otomobil devrildi: 1 çocuk öldü, 8 kişi yaralandı
20:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi paylaşıldı
20:22
Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
20:21
Zonguldak'ta sağanak ve kar hayatı olumsuz etkiliyor
20:44
İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bine yükseldi
Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti
Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti
FOTO FOKUS
İsrail hastanelerin bebek yoğun bakım ünitelerini dahi vuruyor
İsrail hastanelerin bebek yoğun bakım ünitelerini dahi vuruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ