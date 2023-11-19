Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 8. hafta toplu sonuçları

Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 8. hafta sona erdi
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
VakıfBank-PTT: 3-0
Karayolları-Çukurova Belediyespor: 2-3
Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet: 1-3
Beşiktaş Ayos-Kuzeyboru: 2-3
Sarıyer Belediyespor-Türk Hava Yolları: 0-3
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2-3
Galatasaray Daikin-Eczacıbaşı Dynavit: 0-3
AXA Sigorta Efeler Ligi
Brand Group Alanya Belediyespor-Develi Belediyespor: 3-1
Galatasaray HDI Sigorta-TÜRŞAD: 3-0
RAMS Global Cizre Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 3-0
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 2-3
Bigadiç Belediyespor-Halkbank: 0-3
Arkas Spor-Fenerbahçe Parolapara: 0-3
Ziraat Bankkart-Spor Toto: 3-0