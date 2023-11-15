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Spor
AA 15.11.2023 19:59

A Milli Futbol Takımı Almanya ve Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü

Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü özel maç yapacak ve 21 Kasım Salı günü de Cardiff'te 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı Almanya ve Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, üst solunum enfeksiyonu geçiren kaptan Hakan Çalhanoğlu yer almadı.

İdman öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella oyuncularını saha ortasında toplayarak kısa bir konuşma yaptı.

Antrenman, koşu, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Almanya karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Çalışmayı, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt de izledi.

A Milli Takım, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Ay-yıldızlı ekip yarın saat 16.00'da kalkacak uçakla Berlin'e hareket edecek.

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A Milli Futbol Takımı Almanya EURO 2024
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