19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Litvanya'yı mağlup etti

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada, ay-yıldızlılar Engin Yıldırım'ın 10. dakikada, Efe Sarıkaya'nın 31. ve 80. dakikada attığı gollerle maçı 3-1 önde tamamladı.

Litvanya'nın tek golünü ise 62. dakikada Lukas Michelbrink kaydetti.

Gruptaki diğer maçta Belarus, Yunanistan'ı 1-0 mağlup etti.

Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci karşılaşmasını 18 Kasım Cumartesi günü Belarus, son maçını ise 21 Kasım Salı günü Yunanistan ile yapacak.