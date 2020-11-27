Ay-yıldızlı takım bu sonuçla gruptaki 3. maçını da kaybederken, Hırvatistan ise 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmaya iyi başlayan Hırvatistan, hücumda zorlanan milli takım karşısında Sakic, Rogic ve Bilan ile bulduğu basketlerle 8. dakikada 18-5 öne geçti. Kruslin ve Rogic ile üç sayı çizgisinin gerisinden skor bulmaya devam eden Hırvatistan, ilk periyodu 24-7 önde bitirdi.

İkinci periyoda 5-0'lık seriyle başlayan Hırvatistan, 22. dakika farkı 22 sayıya (29-7) çıkardı. A Milli Takım, Berkan Durmaz, Melih Mahmutoğlu ve Buğrahan Tuncer ile bulduğu basketlerle farkı eritmeye çalışırken, etkili mücadelesini devam ettiren Hırvatistan soyunma odasına da 45-24 önde gitti.

[Fotoğraf: AA]

Maçın ikinci yarısına 9-0'lık seriyle başlayan A Milli Takım, 23. dakikada farkı 12 sayıya (45-33) indirdi. Ay-yıldızlı takım Metecan Birsen ile skor bulmaya devam ederken, Bilan ve Prkacin ile karşılık veren Hırvatistan son çeyreğe de 57-43 önde girdi.

Son periyodun ilk bölümünde Alperen Şengün ve Melih Mahmutoğlu ile skor üreten milli takım, 33. dakikada farkı 10 sayıya (59-49) düşürdü. Bilan ve Sakic'in etkili performansıyla sayı bulmaya devam eden Hırvatistan, 39. dakikaya girilirken 70-59 üstünlüğünü sürdürdü. Kalan sürede farkı tekrar açan Hırvatistan, müsabakadan 79-62 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Tomas Jasevicius (Litvanya), Fernando Calatrava (İspanya), Alexandre Deman (Fransa)

Hırvatistan: Ukic, Marcinkovic, Dreznjak, Bilan 30, Sakic 17, Rogic 12, Kruslin 9, Maric 2, Ramljak 3, Prkacin 6

Türkiye: Larkin 12, Melih Mahmutoğlu 14, Metecan Birsen 6, Alperen Şengün 9, Ege Arar, Buğrahan Tuncer 3, Sertaç Şanlı 2, Berkan Durmaz 5, Göksenin Köksal 4, Doğuş Balbay, Şehmus Hazer, Berk Uğurlu 7

1. Periyot: 24-7

Devre: 45-24

3. Periyot: 57-43

Beş faulle çıkanlar: 38.25 Sertaç Şanlı, 39.46 Alperen Şengün (Türkiye)

[Fotoğraf: AA]

A Milli Takım, gruptaki dördüncü maçını ise 29 Kasım Pazar günü saat 17.00'de Hollanda ile yapacak. Grupta aynı gün saat 20.00'de ise İsveç-Hırvatistan müsabakası oynanacak.

Ay-yıldızlı takım, gruptaki ilk maçında Hollanda'ya 72-65, ikinci maçında da İsveç'e 87-80 yenildi.

Gruptaki ilk iki maçını kazanan Hırvatistan liderlik koltuğunda otururken, birer galibiyetleri olan Hollanda ve İsveç ise iki ve üçüncü sırada yer alıyor. Galibiyeti olmayan A Milli Takım ise son sırada bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Kasapoğlu maçı izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan ile oynadığı maçı izledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı locadan takip eden Bakan Kasapoğlu'na, Türkiye Basketbol Federasyonu yöneticileri eşlik etti.

Orhun Ene'nin ikinci dönemindeki ilk maçı

A Milli Takım'da başantrenör Orhun Ene, ikinci dönemindeki ilk sınavını Hırvatistan karşısında verdi.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından görevden alınan Ufuk Sarıca yerine getirilen Ene, 2011 yılında da ay-yıldızlı takımı çalıştırmıştı.

Milli takım, Orhun Ene yönetiminde çıktığı 17 maçta 8 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşamıştı.

Hollanda İsveç'i mağlup etti

Grubun diğer maçında Hollanda, İsveç'i 78-76 mağlup etti. Bu sonuçla Hollanda, grupta ikinci galibiyetini aldı. İsveç ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.