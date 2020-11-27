Fenerbahçe’de, Beşiktaş derbisinin 11’i şekillenmeye başladı.

Sarı-lacivertliler, kritik karşılaşmada Nazım Sangare, Mbwana Samatta, Tolga Ciğerci, Harun Tekin, Enner Valencia ve Sinan Gümüş’den yararlanamayacak.

Teknik direktör Erol Bulut’un, Gençlerbirliği maçının 11'inde fazla değişiklik yapmayı düşünmediği öğrenildi.

Sarı-laciverlilerde, derbide kalede Altay olacak. Defansın merkezi ise Tisserand - Serdar Aziz ikilisinden oluşacak. Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Gökhan Gönül, derbide eski takımına karşı sağ bekteki yerini alacak.

Erol Bulut, sol bekte ise Caner ile Novak arasında tercih yapacak. Caner’in formaya bir adım daha yakın olduğu ifade edildi. Orta saha merkezinde Sosa ve Gustavo’nun yeri garanti görünüyor. Önlerinde ise Mert Hakan formaya yakın isim olarak göze çarpıyor.

Erol Bulut'un, kanatlarda Pelkas ve Perotti'yi, ileri uçta da Cisse’yi oynatmayı planladığı gelen haberler arasında.