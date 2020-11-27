Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, 11’ini yavaş yavaş belirlemeye başladı.

Siyah-beyazlılarda cezalı Ersin Destanoğlu ve Dorukhan Toköz ile hastalığı devam eden Vida, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

N’Sakala ve Adem Ljajic'in takımla çalışmalara başlaması ise teknik heyeti mutlu etti.

Beşiktaş’ın kalesinde Utku Yuvakuran görev yapacak. Defansın sağında Rosier, solunda ise Rıdvan’ın oynaması bekleniyor.

Stoperde Necip-Montero ikilisinin forma giyme ihtimali yüksek. Welinton'un iyileşmesiyle bu bölgedeki alternatifler çoğaldı.

Ön libero pozisyonunda Josef De Souza’nın forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın sağ kanatta Ghezzal, solda ise Cyle Larin'i düşünüyor.

Deneyimli teknik adam orta sahayı Bernard Mensah ve Atiba Hutchinson'a emanet edecek. Santraforda ise Vincent Aboubakar Beşiktaş’ın gol yükünü çekmeye çalışacak.

Oğuzhan Özyakup ve Hasic’in takıma dönmesi, N’Koudou’nun da sakatlıktan çıkmasıyla Fenerbahçe derbisinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın yedek kulübesi de zenginleşmiş oldu.