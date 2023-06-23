97. Gazi Koşusu öncesi "Yıldızlarla Kahvaltı" etkinliği gerçekleştirildi

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılan kahvaltıda Türkiye Jokey Kulübü (TJK) yetkilileri, genç jokeyler ve eski yıldızlar bir araya geldi.

Yarışmanın birincisine verilecek olan kupa da etkinlikte sergilendi. Aynı zamanda Türk jokeyliğinin efsane isimlerinden Süleyman Akdı'nın doğum günü kutlandı.

[Fotoğraf: AA]

"Şampiyonluk yaşadığım için daha sakin hissediyorum"

Jokey Özcan Yıldırım, geçen senenin şampiyonu unvanıyla bu yarışa çıkacağı için baskı hissetmediğini söyledi.

"Biraz daha rahat hissediyorum. Çünkü 15 sene boyunca bu şampiyonluğu yaşamak için çalışıyorsunuz. Bazen şansızlıklar yaşayıp kazanamıyorsunuz. Artık şampiyonluk yaşadığım için daha sakin hissediyorum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Yıldırım, bütün rakiplerinin şansı olduğunu söyledi.

"Bu yarışta sürekli gözümün açık olması gerekiyor. Rakiplerim, büyük ihtimalle önde gidecekler. Biz de biraz arkada bekleyip, tempoyu yavaş yavaş artırdıktan sonra öne geçmeyi planlıyoruz. Umarım yarış şansı yanımızda olur."

Gazi Koşusu'na ilk kez katılacak olan Erhan Aktuğ, yarışa kondisyon çalışarak hazırlandığını belirtti.

"Gazi Koşusu, ülkemizin en büyük yarışı. Bundan dolayı özel olarak bu karşılaşmaya hazırlandım. Sıkı bir çalışmadan geçtim. Bu yarışta tüm safkanlar birbirinden değerli. Zorlu bir mücadele olacak çünkü atların hepsi eşit güçte. Halis Karataş, Gökhan Kocakaya ve Özcan Yıldırım ile aynı müsabakada yarışmak benim için gurur verici."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Yarışın benim için zor olmayacağını tahmin ediyorum"

Tecrübeli jokey Halis Karataş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu sene hazırlık sürecinin daha kolay geçtiğini aktardı.

"Atımı artık çok iyi tanıyorum. Neyi sevip neyi sevmediğini çok iyi biliyorum. Kondisyonumun da iyi olduğunu hissediyorum. Atımı yeteri kadar tanımasam sorun yaşardım ancak bu sene yarışın benim için zor olmayacağını tahmin ediyorum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Karataş, Gazi Koşusu'nun bu sene süratli geçeceğini söyledi.

"22 safkanın 7 tanesi tempo yapıyor. Bu durumda 1000 metre ile 800 metre arasında trafik sorunu olacaktır. Benim de o trafikten sorunsuz çıkmam gerekiyor. Çünkü rakiplerimin benim gerimde gideceklerini düşünüyorum."