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Spor
AA 23.06.2023 14:40

Gençlik ve Spor Bakanlığında bakan yardımcıları göreve başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı bakan yardımcılıklarına atanan Enes Eminoğlu, Halis Yunus Ersöz, Hamza Yerlikaya ve Safa Koçoğlu görevlerini devraldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığında bakan yardımcıları göreve başladı

Bakan Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararları kapsamında bakan yardımcılıkları görevine getirilen Enes Eminoğlu, Halis Yunus Ersöz, Hamza Yerlikaya ve Safa Koçoğlu ile bir araya geldi.

Bak, sosyal medya hesabından paylaşımında, bakan yardımcılarına görevlerinin teslim edildiğini duyurdu.

Halis Yunus Ersöz ve Hamza Yerlikaya yeniden, Enes Eminoğlu ile Safa Koçoğlu ise ilk kez bakan yardımcılığı görevine atanmıştı.


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