Aziz Yıldırım: Aday çıkmazsa ben adayım

Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı açıklamalara cevap vermek ve gündemdeki konularla ilgili konuşmak üzere bir basın toplantısı düzenledi.

Yıldırım, Ali Koç'u başkanlığa getiren kongre üyelerine seslendi.

"Ben 5 yıl önce biten kongreden sonra Fenerbahçe ile ilişkimi kestim. Beni bir hayat kurdum kendime ama maalesef beni hiç rahat bırakmıyorsunuz. Ben emekli oldum. Daha mutlu yaşamak için hayatımı devam ettiriyorum. Açıklama yapsam, 'Neden yaptı' yapmasam 'Ben Fenerbahçeliyim diyen adam neden konuşmuyor' diye suçlanıyorum. Ali Bey'i seçen 16 bin kişilik kongre üyesi ortada yok. Siz, Fenerbahçe daha iyi şartlara gelsin, borcu olmasın diye onu seçtiniz. 5 senedir neredeyiz? Nerede verilen sözler? Neden ortada yoksunuz? Başkan bağırıyor, bir aday çıksın kongre yapacağım diye. İçinizden bir aday çıkamıyor mu? Fenerbahçe'nin getirildiği durum çok acizdir"

"Fenerbahçe yönetimi, 5 senedir çok güçsüz"

Aziz Yıldırım, Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetiminde güçlü insanların olmadığını belirtti.

"Ben sizlerin karşısına geçmeyecektim ama kongrede yapılan konuşmalar bizi üzdü. Bunlara bir cevap vermenin gerektiğine inandık. Samimi konuşmalar yapacağız. Kongreden önce bir açıklama yaptık. Fenerbahçe yönetimi, 5 senedir çok güçsüz. Gücü yok. Ali Bey'in şahsı ile bu iş yürümez. Benim dönemimde her sene yönetimde çok güçlü insanlar vardı. O insanlar hem maddi hem manevi hem de fikir anlamında destek veriyordu. Bugün Fenerbahçe yönetiminde bu yok. Olağanüstü kongre yap, dememdeki sebep buydu. Olağanüstü kongre yap, güven oyu iste dedik. Güçlü bir yönetimle, camia olarak birleşelim hep beraber yürüyelim demeni istedik. Bizim açıklamamız buydu. Sen kongre yap, karşına aday çıksın, tarzında bir amacımız yoktu."

"Güvenoyu almaz ve devam ederseniz, bu tribünler bir başarısızlıkta ayağa kalkacak"

Aziz Yıldırım, geçmişte kendisinin güvenoyu almak için kongre kararı aldığını hatırlattı.

"Geçmişte Pendik ile kupa maçı oynadığımızda devreye 1-0 önde girmiştik. Ben uçağa bindim, Polonya'ya gittim. Uçaktan indik, telefonlar çalıyordu. Pendik'e 2-1 yenilmiş ve kupadan elenmişiz. O yenilgiden sonra Ali Şen başta olmak üzere birçok kişi kongre yapalım demeye başladı. Konuşmaları dinledim ve 'Geliyorum, kongre yapacağız' dedim. Kongre kararı aldık ve aday çıkmadı. 1999 yılında oldu bu. 17-18 sene devam ettik. O zaman yönetimi değiştirdik ve devam ettik. 2006'da Denizli'de kaybettik, bıraktık. Yeniden yönetim yaptık, Ali Bey de o yönetime girdi ve güvenoyu alarak devam ettik. Bunlardan korkmamak lazım. Güvenoyu istiyorum, kongre yapacağım dese yıl sonuna kadar kendisini tenkit etmekte çekineceklerdir. Ama güvenoyu almaz ve devam ederseniz, bu tribünler bir başarısızlıkta ayağa kalkacak. Ve belki de Fenerbahçe, seneye kongre zamanı gelmeden kongre yapacak. Biz uyarmak için bunları söyledik. Başka bir amacımız yoktu. Benim ona önerim, acilen güven oylaması yapılacak bir kongre yapması"

"Hiç kimse aday olmazsa ben adayım, bu da böyle biline"

Yıldırım, Ali Koç'un güvenoyu alması ve yoluna bu şekilde devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

"2024 seçimlerinde adaylar çıkmalıdır, diyor. En doğru adayı camia destekleyecektir. Biz de camianın fertleri olarak buna destek olacağız. Fenerbahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz, kalamaz. 50 bin tane kongre üyesi var ama tam rakamı bilmesem de 15 bin kişi başkanlık şartlarını yerine getirecek üyeler. 'Benden başka kimse olmaz, aday çıkarsa kongre yaparım' şeklinde tehdit edilemez. Bu camia o kadar büyüktür ki o büyüklüğünü hiç ummadığın anda gösterir. Şimdi buradan söylüyorum, 'Ali Bey ya bir kongre yap ya da bu konuyu kapat.' Bir aday çıksın kongre yapalım jestlerinden de kendini kurtar. Böylece hem kendini hem de Fenerbahçe'yi küçültüyorsun. Böyle devam edersen bir aday çıkar. Hiç kimse aday olmazsa ben adayım. Bu da böyle biline. Camiayı zorlama. Herkes haddini bilsin. 1 yıl daha süren var. Bizim için aslolan Fenerbahçe'dir. Ona zarar gelecek olayları önleriz. Şunu da söyleyeyim, FETÖ'cü, hocacı, Fenerbahçe'den geçmişte kazanç sağlamış kişiler aday olursa ben gelir orada bulunur ve aday olurum. Bunlar bu kulübe giremez. Bugün geldiğimiz noktada sıkıntılarımızın asıl nedeni FETÖ'nün kumpaslarıdır."

"Öğrensinler, namuslu ve şerefli olsunlar, doğru olanı anlatsınlar"

Fenerbahçe'deki başkanlık dönemini sona erdiğinde bıraktığı borç ile şu anki borcu karşılaştıran Yıldırım, şu anki yönetim kurulu üyelerinin doğru olanı söylemesi gerektiğini vurguladı.

"En çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi de 612 milyon Dolar borç bıraktık. O zaman Dolar, Euro borcumuz o kadar değildi ki. Ben size hepsini göstereceğim. Bundan sonra kim yanlış konuşma yaparsa, kamuoyuna açıklama yaparsa, onu mahkemeye vereceğim. Öğrensinler, namuslu ve şerefli olsunlar. Doğru olanı anlatsınlar. Ben 3 tane arkadaşımı vereyim, oturun inceleyin. Bu incelemenin sonunda Fenerbahçe zarar etmişse ben o zarar neyse ödeyeceğim dedim. Yine taahhüt ediyorum. Ama artıysa bunu da kamuoyuna deklare edin. 'Adamlar doğru söylüyor, bu kadar borç yok, bu kadar mal varlığı var. Bundan dolayı durumumuz budur' desinler.

Ama basın mensupları sizler, mal varlığını hiç yazmıyorsunuz. Hiç demiyorsunuz Topuk Yaylası'nı kaça yaptı bunlar, şu anda satsa kaç para eder. Fenerium, değeri bugün kaç paradır. Salon ne kadar eder, neden hiç yazmıyorsunuz, etmiyorsunuz? Stada biz ne kadar para harcadık. Stat gök kubbeden inip, oraya konmadı. Biz onu yaptık. Yaparken, Migros'tan 3 milyon para aldık. 3 milyon Uzan'lardan aldık. 2 tarafa da teşekkür ediyoruz. 10 milyona yakın da Fenerbahçeliler 1907 tribününü yaparken destek oldular, etti 16. 4 de ben vermiş olayım 20. 100 milyona mal oldu.

80 milyon nereden geldi. Hangi bankadan aldık. Bütün bankalardan aldık, harcadık yaptık. Bunun için kongreye geldim, 'önce stadın yapalım' dediler. Tuğla koyalım, kim alıyorsa 1 milyon Dolar vereceklerdi. Kimse yapmadı, öyle kaldı. Orada 2'nci şartta bankalardan para alıp, yapacaktık. Biz onu yaptık. Niye hiç yazmıyorsunuz. O kongrede suçluyor ben de sizleri suçlayayım biraz. Demiyorsunuz ki bu borçların için de bunlar da var bunları düşelim demiyorsunuz.

Şimdi tahtada göstereceğim öğretmen gibi. Bir daha da kim söylerse mahkemeye vereceğim. Namuslu ve şerefli olalım. Öyle atmasyon yok. Erol Bilecik de yalan söylüyor, Burhan Karaçam da yalan söylüyor. Ali Koç da aynı şeyleri söylüyorsa yalan söylüyor. Ben hepsini anlatacağım. Bir daha da bu konuda hiç konuşmayacağım."

Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamaların ardından tahta üzerinde kendi döneminde yaptığı icraatları ve mali tabloları anlatarak bilgi verdi.