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Spor
AA 23.06.2023 13:56

Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası Bursa'da başlayacak

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası, 24 Haziran Cumartesi günü Bursa'da gerçekleştirecek.

Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası Bursa'da başlayacak
[Fotograf: AA]

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Atıcılar Atletizm Sahası'nda iki gün sürecek organizasyonda, İşitme Engelliler Avrupa Atletizm Şampiyonası'na katılacak sporcular belirlenecek.

Sporcular organizasyonda, 100, 200, 400, 800, 1500, 3 bin metre ile gülle atma ve uzun atlama kategorilerinde yarışacak.

 Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural'ın açıklamada görüşlerine yer verildi.

"Türkiye'nin dört bir yanından gelen tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum. İşitme Engelliler Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak sporcularının seçileceği bu şampiyonanın camiamız ve işitme engelli sporu adına hayırlı olmasını temenni ederim."

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