  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.07.2026 08:47

Ankara'da aranan 4 binden fazla kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğünce, başkent genelinde yaklaşık üç aydır sürdürülen kapsamlı güvenlik uygulamalarında 1,5 milyondan fazla kişi ile 930 bine yakın araç sorgulandı, aranan 4 binden fazla kişi yakalandı.

Ankara'da aranan 4 binden fazla kişi yakalandı
[Fotograf: DHA]

Ankara Emniyet Müdürlüğü, NATO Liderler Zirvesi kapsamında başkent genelinde güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı.

Zirvenin güvenli ve huzur içinde gerçekleştirilmesi amacıyla yaklaşık üç aydır sürdürülen uygulamalarda binlerce polis görev aldı.

4 Nisan -1 Temmuz tarihlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü birimlerince, il genelindeki kapsamlı güvenlik uygulamalarında 1,5 milyondan fazla kişi ile 930 bine yakın araç sorgulandı.

Ankara'da hangi yollar kapalı olacak? İşte NATO tedbirleri
Ankara'da hangi yollar kapalı olacak? İşte NATO tedbirleri

Çalışmalarda halka açık alanlar, konaklama tesisleri, kafe ve restoranlar, eğlence mekanları, araç kiralama firmaları, otoparklar, günübirlik konaklama yerleri ile umuma açık iş yerleri denetlendi, birçok noktada kapsamlı güvenlik uygulamaları gerçekleştirildi.

Ankara'da aranan 4 binden fazla kişi yakalandı

Denetimlerde aranan 4 binden fazla kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, il genelindeki uygulamalara katılarak denetimlerde bulundu.

Uygulama noktalarına ziyarette bulunan Yüksek, çalışmaları yerinde inceleyerek görevli personelle bir araya geldi, vatandaşlarla sohbet ederek güvenlik tedbirlerine verdikleri destek ve işbirliği dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbir ve denetimlerini sürdürüyor.

ETİKETLER
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü NATO Polis
Sıradaki Haber
Gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:14
Pakistan'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlandığı kazada 40 kişi öldü
10:11
Borsa güne yükselişle başladı
10:06
İran’ın eski lideri Hamaney için devlet töreni düzenleniyor
10:14
Enflasyon rakamları açıklandı
10:09
Memur ve emeklilerin zam oranları belli oldu
09:52
Brent petrolün varili 72,15 dolardan işlem görüyor
Deniz polisleri, Van Gölü'nde inci kefali nöbetinde
Deniz polisleri, Van Gölü'nde inci kefali nöbetinde
FOTO FOKUS
Gazzeli engelli anne, 3 engelli çocuğuna bakmaya çalışıyor
Gazzeli engelli anne, 3 engelli çocuğuna bakmaya çalışıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ