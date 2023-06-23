Az Bulutlu 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 23.06.2023 12:43

Fırtına Deresi'ndeki zorlu parkurda Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorlar

Raftingde kadın, erkek ve karma milli takımları, 26 Haziran-2 Temmuz'da İtalya'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Fırtına Deresi'nde sürdürüyor.

Fırtına Deresi'ndeki zorlu parkurda Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorlar
[Fotograf: AA]

Milli sporcular, milli takım antrenörleri Mustafa Ali Akbulut, Birol Tepe, Saniye Uyar Kırık ve Engin Göz yönetiminde Fırtına Deresi'nin azgın sularında günde çift antrenman yapıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İtalya'da düzenlenecek Dünya Rafting Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefleyen milliler, zorlu parkurda 4 saat boyunca zaman zaman akıntının tersine de kürek çekerek hazırlanıyor.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, mayıs ayında Türkiye şampiyonası yaptıklarını, burada dereceye giren sporcular ve birinci olan ekipleri milli takım kampına aldıklarını söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kabakçı, Yaklaşık 10 gündür sporcuların Fırtına Deresi'nde şampiyonaya hazırlandığını belirtti.

"Bu parkur oldukça zorlu. Artan yağışlardan sonra su seviyesi yükselmiş. Sporcularımız bu tür parkurlara alışkınlar. Buradaki kampın ardından sporcularımızı İtalya'ya yolcu edeceğiz. Hedefimiz ülkemizi orada en iyi şekilde temsil edip, madalyalarla dönmek."

"Fırtına Deresi, Türkiye'de en müsait kamp alanı"

Milli takım başantrenörü Mustafa Ali Akbulut, Rize'ye kamp için geldiklerini ifade etti.

"Burada çok iyi çalışıyoruz. Fırtına Deresi, Türkiye'de en müsait kamp alanı. Parkur da gayet güzel. Hedefimiz dünya derecesi almak. İnşallah bunu başaracağız."

Milli sporculardan Nihat Taşkan, antrenmanlara devam ettiklerini kaydederek, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye hedeflediklerini dile getirirken, Şara Akbayın ise 7 yıldan beri milli sporcu olduğunu belirtti.

"Zorlu bir parkurda eğitim alıyoruz. Eğitimlerimiz güzel geçiyor. Üstüne kata kata gidiyoruz. Takım arkadaşlarımızın hepsi çok hırslı ve azimli. Çok iyi hazırlandık. Dünya Şampiyonası'na en iyiler katılıyor. Buradan bir şampiyon çıkacak. O da inşallah biz oluruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz."

ETİKETLER
Rize Milli Sporcular
Sıradaki Haber
Muşlu güreşçi dünya şampiyonluğu hedefiyle günde 6 saat antrenman yapıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:56
Aracını kurtarmak isterken üstüne yanan elektrik kabloları düştü
13:48
Almanya Federal Meclisi “Nitelikli Göçmenlik Yasası’nı” onayladı
13:43
Çin'in dev radyo teleskobu bilinen en hızlı "ikili pulsarı" keşfetti
13:41
ABD’de, Hindistan Başbakanı Modi'nin ziyaretine tepkiler büyüyor
13:37
"Tiger King" dizisi yıldızı Bhagavan Antle vahşi yaşam kaçakçılığından suçlu bulundu
13:32
Rusya, 51 Ukraynalı askerin cenazesini teslim etti
Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
FOTO FOKUS
Aracını kurtarmak isterken üstüne yanan elektrik kabloları düştü
Aracını kurtarmak isterken üstüne yanan elektrik kabloları düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ