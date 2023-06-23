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Spor
AA 23.06.2023 14:34

Bosna Hersek Faruk Hadzibegic'le yollarını ayırdı

Bosna Hersek Futbol Federasyonu (NFSBIH), milli takım teknik direktörü Faruk Hadzibegic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Bosna Hersek Faruk Hadzibegic'le yollarını ayırdı
[Fotograf: AA]

NFSBIH'ten yapılan açıklamada, ocak ayından bu yana Bosna Hersek Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlenen Hadzibegic'in artık bu görevi yürütmeyeceği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, "Karşılıklı iş birliğini sonlandırma kararı alındı." denildi.

"Bu sabah NFSBIH Başkanı Vice Zeljkovic ve Hadzibegic'in yaptığı toplantı neticesinde karşılıklı iş birliğini sonlandırma kararı alındı. NFSBIH olarak Hazdibegic'e bu zamana kadar takım için yaptıklarından ötürü teşekkür ediyor ve gelecek kariyerine başarılar diliyoruz."

Yerel medyada ise Hadzibegic'in ayrılmasında 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemelerinde Slovakya, Portekiz ve Lüksemburg karşılaşmalarında alınan üç mağlubiyetin etkili olduğu aktarıldı.

Bosna Hersek Milli Takımı'nı 1999'da da çalıştıran 65 yaşındaki Hadzibegic, 2005'te Gaziantepspor, 2006'da Diyarbakırspor ile Denizlispor'da teknik direktörlük yapmıştı.

Ocak ayında yeniden Bosna Hersek Milli Takımı'nın başına getirilen Hadzibegic, 20 Haziran'da EURO 2024 Elemeleri J Grubu'nda Lüksemburg'a 2-0 kaybedilmesi sonrası taraftarlardan büyük tepki görmüştü.

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