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94. Gazi Koşusu'nu Call To Victory kazandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
94. Gazi Koşusu'nu Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Call To Victory" adlı safkan kazandı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den bu yana düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi 94. Gazi Koşusu'nu Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Call To Victory" adlı safkan, 2.30.18'lik derecesiyle kazandı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 18:32
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