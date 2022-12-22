Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele Dönemi'nde Ankara'ya gelişinin yıl dönümünde 1936'dan bu yana koşulan ve bir klasik olarak Türkiye atletizm tarihinde yerini alan Büyük Atatürk Koşusu, 25 Aralık Pazar günü düzenlenecek.

Yaklaşık 4 bin kişinin başvurduğu yarış, Dikmen'deki Keklikpınarı mevkisinden başlayacak ve Ankara Garı önünde sona erecek.

Bu yılki yarışın sponsorluğunu üstlenen DECATHLON, müsabakayı ilk 10 sırada tamamlayan atletlere hediye çeki dağıtırken, Türkiye Atletizm Federasyonu da genel sıralamada ilk 6'daki atletleri ödüllendirecek.

Ayrıca TEKNOSEL firması masterler kategorilerinde de ilk üçte yer alanlara para ödülü verilecek.

Yarış, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.