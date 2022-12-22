Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 16:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artistik buz pateninde sporcular performanslarını Ankara'da sergileyecek
Türkiye Buz Pateni Federasyonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Ankara'da düzenlenecek.
Federasyonun açıklamasına göre, Ümitköy Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek organizasyona 71 sporcu kayıt yaptırdı.
"Basic", "intermediate" ve "advanced" seviyeleri ile gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlenecek organizasyon, yarın resmi antrenmanla başlayacak.
Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nda yarışmalar ise 24-25 Aralık tarihlerinde yapılacak.
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