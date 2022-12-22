Federasyonun açıklamasına göre, Ümitköy Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek organizasyona 71 sporcu kayıt yaptırdı.

"Basic", "intermediate" ve "advanced" seviyeleri ile gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlenecek organizasyon, yarın resmi antrenmanla başlayacak.

Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nda yarışmalar ise 24-25 Aralık tarihlerinde yapılacak.