İstanbul'da mahalle aralarında çocuklarla yarışarak atletizme başlayan, antrenmansız katıldığı ve 240 kişinin yarıştığı Atatürk Koşusu'nda dördüncü olan Şensoy, 1952'de Fenerbahçe Spor Kulübüne seçildi.

Yurt içi ve yurt dışında katıldığı yarışlarda çok sayıda altın, gümüş ve bronz madalya kazanan Şensoy, Antalya Polisgücü Spor Kulübünün lisanslı sporcusu olarak kariyerini sürdürüyor.

Günün büyük bölümünü spora ayıran Şensoy, İstanbul'da düzenlenecek Masterlar Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Sabah erken saatlerde kalkarak Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda antrenmanını yapan Şensoy, şampiyonada Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenenler adına koşmayı hedefliyor.

[Fotoğraf: AA]

"Son nefesime kadar atletizme devam etmek istiyorum"

Şampiyonadan altın madalyayla dönmek için yoğun antrenman yapan Oktay Şensoy, çocukluğunda İstanbul sokaklarında Silivri tepsi yoğurdu satıldığını, koşularda birinci gelene yoğurt ısmarlandığını anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Şensoy, ilk katıldığı yarışların ardından kulübe seçildiğini vurguladı.

"1952'den beri atletizmden hiç kopmadım. Antrenörlük de yaptım. Şimdi de İstanbul'da yapılacak şampiyonada piste çıkacağım. Ümit ettiğim dereceyi elde etmek istiyorum. Hedefsiz yaşanmaz, mutlaka altın madalya kazanmak istiyorum. Günün en az iki saati antrenman yapıyorum. Salon olduğu için 3 kilometrede yarışacağım. Yarışı çok kısa sürede tamamlayacağımı düşünüyorum. Hem uzun mesafe koşuyoruz 5 bin, 10 bin, 20 kilometre. Hem de aynı mesafelerde 50 kilometre dahil yürüyüş yapıyorum."

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzüntü verici olduğunu dile getiren Şensoy, bir an önce yaraların sarılmasının önemli olduğunu ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Şensoy, hedeflerine ulaşmak ve sağlıklı bir hayat için spor yaptığını belirtti.

"85 yaşındayım, amacım sağlıklı yaşamak, iyi beslenmek ve spor yapmak. Katılacağım yarışlarda kazanacağım madalyayı depremlerde hayatını kaybeden ve sağ kalanlar adına almak, onlara armağan etmek istiyorum. Son nefesime kadar da atletizme devam etmek istiyorum."

Şensoy, sağlıklı bir hayat için uykunun önemine vurgu yaparken, fazla ekmek tüketmemek, ete çok yüklenmemek, daha çok sebze ağırlıklı beslenmek gerektiğini dile getirdi.