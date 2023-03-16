Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Doğu Karadeniz Kız Öğrenci Yurdu'nun girişinde oluşturulan alanda her yaştan depremzede, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünde görevli antrenörler eşliğinde spor yaparak vakit geçiriyor.

Haftada üç gün 10.00-14.00 saatleri arasındaki badminton ve voleybol eğitimlerine, çocuklar ve gençler kadar aile bireyleri de ilgi gösteriyor.

"Sadece çocuklarımız değil, aileler de spor aktivitelerine katılıyorlar"

Voleybol antrenörü Ayşe Yıldız Dilber, yaklaşık iki hafta önce başladıkları eğitimlerle, yurtta kalan çocuklara bir nebze de olsa ellerini uzatarak yaşadıkları acıları unutturmaya çalıştıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Dilber, sporun kardeşlik ve kaynaştırma özelliğinden yararlandıklarını anlattı.

"Depremzedeleri fiziksel aktiviteyle dinç tutmak, ayakta durmalarına yardımcı olmak ve mutlu edebilmek için çalışıyoruz. Bunu sporla daha iyi yapıyoruz ve yaşadıklarını unutturmaya çalışıyoruz. Bir nebzede olsa sporla kafalarını dağıtmalarına yardımcı oluyoruz."

Dilber, yurtta yapabildikleri en güzel etkinliğin spor olduğuna işaret etti.

"Voleybola yetenekli, teknikleriyle kabiliyeti olan güzel oyuncular var. Sadece çocuklarımız değil, aileler de spor aktivitelerine katılıyorlar. Kendilerini iyi hissediyorlar, yaş grubumuz yok, 5 yaşından 70 yaşına kadar hepsi dahil olabiliyor."

[Fotoğraf: AA]

Badminton antrenörü Nazan Öztürk, badmintonu özellikle çocuklara tanıtmaya çalıştığını dile getirdi.

"Yurdun giriş bölümünde oynuyoruz, merak edenler oluyor, yetişkinler de geliyor. Badmintonu tanıtıyoruz, oynatıyoruz."

Öztürk, badmintona ilginin yoğun olduğunu belirtti.

"Bizi kucaklıyorlar, hemen raketlerimize sarılıp spor faaliyetine başlıyoruz. Buradaki faaliyetleri, gönül yapmak için gerçekleştiriyoruz. Vuruşları çok güzel olan yetenekli çocuklarımız var. Biz de müdürlük olarak spor faaliyet kapsamında üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Yaşadıkları travmalardan onları uzaklaştırarak mutlu etmeye çalışıyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Depremzedeler etkinliklerden memnun

Gaziantepli 12 yaşındaki Büşranur Tan, depremde evlerinde hasar oluşunca ailesiyle Trabzon'a geldiklerini anlattı. Tan, okulda birçok spor dalıyla ilgilendiğine dikkat çekti.

"Voleybol eğitimi de almıştım. Voleybola devam etmek istiyorum. Burada bize çok güzel bakıyorlar, çok fazla arkadaş edindik. Hoca voleybol topunu bırakıyor bize, sürekli oynuyoruz, etkinliklere katılıyoruz. Sporla ilgileniyoruz, günlerimiz güzel geçiyor."

Malatya'daki depremde evi yıkılan ve 84 yakınını kaybeden Cebrail Kaçar, gençlik yıllarında çok severek oynadığı voleybola Trabzon'da yeniden başladığını ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Kaçar, yetkililere ve antrenörlere, kendilerine sundukları imkanlar dolayısıyla teşekkür etti.

"Çocuklarımla voleybol oynayarak zaman geçiriyoruz. Önemli olan biraz da olsa çocukların yüzlerinin gülmesi. Korkuyu ve stresi üzerlerinden atmaları için çalışıyoruz, rabbim bir daha yaşatmasın. Çocukları bahane ediyoruz ama bir şekilde bizim de kafamız dağılıyor."

Malatyalı depremzede Kerim Ekici, önceden de badminton oynadığını anlattı.

"Burada görünce yeniden oynamaya başladım ve kendimi geliştirdim. Nazan hoca yetenekli olduğumu gördü ve yardımcı oluyor. Burada gün içinde birçok etkinlik oluyor, annemle akşamları da voleybol oynuyoruz."