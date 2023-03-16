6 Şubat'taki depreme Kilis Gençlikspor Kulübü'ndeki takım arkadaşlarıyla birlikte Kilis'teki bir otelde yakalanan Terlik, İskenderun'da yaşayan annesi Safiye, babası Bedir, ablası İslim Erkan ve 40 günlük yeğeni Ömer'i kaybetti.

Ailesini defnettikten sonra Mersin'e giden Abdülkadir Terlik, burada kendisini arayan Fenerbahçe Kulübü Altyapı Koordinatörü Ali Yılmaz'dan transfer teklifi aldı.

Gönül verdiği takımın davetiyle yeni bir başlangıç yapma fırsatı yakalayan Terlik, "Benim ve annemin tuttuğu takım Fenerbahçe." diyerek bu teklifi mutlulukla kabul etti.

[Fotoğraf: AA]

Ardından uçakla İstanbul'a gidip Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüşen Terlik, Kilis Gençlikspor'da tamamlayacağı sezonun ardından kariyerine Fenerbahçe Kulübü çatısı altında devam edecek.

Sezon başından bu yana formasını terlettiği takımı 1. Lig'e çıkarmak isteyen genç sporcu, ardından çocukluk hayali Fenerbahçe formasını giyecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Abdülkadir Terlik ayrıca, deprem felaketinin ardından ilk resmi voleybol maçına, sezon başından beri forma giydiği Kilis Gençlikspor'la 2. Lig Yarı Final'de Fenerbahçe'nin karşısında çıktı. 14 Mart'ta Çorum Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

"Bu teklifi reddedemezdim"

Abdülkadir Terlik, voleybol oynamaya 5. sınıfta başladığını, depremde ailesini kaybettiğini ancak voleybolla kendisini yeniden bulduğunu söyledi.

Transfer teklifi geldiğinde ilk 15 dakika şaşkınlık yaşadığını belirten Terlik, "Fenerbahçe benim ve annemin tuttuğu takım olduğu için bu teklifi reddedemezdim." dedi.

Terlik, Fenerbahçe'nin kendisi için sadece bir spor kulübü olmadığını dile getirdi.

"Kulüp olmaktan ziyade Fenerbahçe kesinlikle bir aile. Çünkü bana söylenen şeyler bir kulübün değil, bir ailenin söyleyeceği şeyler. O yüzden öncelikle Fenerbahçe yönetimine teşekkür ederim. Çünkü zor günlerimde benim yanımda oldular. İleri süreçte de yanımda olacaklarını söylediler. Başkanımız Ali Koç da 'Senin ailen Fenerbahçe.' dedi. O hala benim hatırımda. Hiçbir zaman unutmam bu cümleyi."

[Fotoğraf: AA]

Voleybol kariyerine Hatay Büyükşehir Belediyespor altyapısında başladığını, Üzümdalı Gençlikspor Kulübü ve Kilis Gençlikspor'da forma giydiğini anlatan Terlik, "Bundan sonrası öncelikle bu işi bırakmayacağımı herkes bilsin. Bu işte çok ileri gideceğimi de herkes bilsin. Ben çalışmak için buradayım." ifadelerini kullandı.

Terlik, transferi kesinleştikten sonra eski takımının formasıyla yeni takımına karşı sahaya çıkmanın sahalarda sık görülen bir durum olmadığını, büyük bir tesadüf yaşadığını sözlerine ekledi.