TUYUB Başkanı ÖnderAkdağ, Edirne Kent Ormanı'nda düzenlediği basın toplantısında, normalleşme uygulamaları çerçevesinde spor etkinliklerinin yapılmaya başladığını ifade etti.

Nisan ayında yapılması planlanan maratonun Covid-19 salgını nedeniyle ertelendiğini anımsatan Akdağ, "Normalleşme süreci kapsamında çalışmalarımıza başladık. Bakanlığımız ve federasyonumuzun belirlediği kurallar çerçevesinde maraton, 13 Eylül'de koşulacak." dedi.

Maratona kayıtların derneğin internet sitesi üzerinden sürdüğünü aktaran Akdağ, "Kayıt yaptıran birçok yabancı sporcu var. Güzel bir ilgi var. Spor, dostluk, barış ve kardeşliktir. Maratonda gerekli tüm önlemler alınacak. O gün için Bakanlığın belirlediği koşullar neyi gerektiriyorsa o yapılacak. Edirne ve Türkiye için çok güzel etkinlik olacağı umudunu taşıyoruz." diye konuştu.

Maratonun bu yıl "çevre ve sıfır atık" temasıyla koşulacağını belirten Akdağ, dernek üyesi bisikletçilerle maratonun güzergahında çevre temizliği yapılacağını da sözlerine ekledi.