4 temsilcimiz Avrupa'da mücadele edecek
Voleybolda Avrupa Kupalarında mücadele eden 4 temsilcimiz 12 Şubat Çarşamba günü sahaya çıkacak.
Erkekler Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Halkbank, grubundaki 5. maçında, Belçika’nın Greenyard Maaseik takımına konuk olacak.
Geride kalan 4 maçını da kaybeden Halkbank, grubunun 4. ve son sırasında yer alıyor.
Rakip Belçika temsilcisi ise, 2 galibiyet 2 mağlubiyetle üçüncü basamakta. Mücadele saat 22.30'da başlayacak.
Arkas Spor'un rakibi United Volleys Frankfurt
Erkekler CEV Kupası’nda mücadele eden Arkas Spor ve Galatasaray HDI Sigorta, son 16 turu rövanş maçlarına çıkacak.
Arkas Spor, sahasında Almanya’nın United Volleys Frankfurt takımını ağırlayacak.
Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak. Almanya’daki ilk karşılaşmayı İzmir ekibi, 3-2 kazanmıştı.
Galatasaray HDI Sigorta Romanya deplasmanında
Galatasaray HDI Sigorta ise, deplasmanda Romanya temsilcisi Arcadi Galati ile karşılaşacak.
Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İstanbul’da oynanan ilk maçı temsilcimiz, 3-0 kazanmıştı.
Spor Toto, Aluron Virtu'yu konuk edecek
Erkekler CEV Challenge Kupası'nda tur mücadelesi veren Spor Toto, Polonya’nın Aluron Virtu CMC Zawiercie takımını ağırlayacak.
Başkent Voleybol Salonu’nda oynanacak mücadele, saat 18.00’de başlayacak. Polonya’da oynanan turun ilk karşılaşmasını temsilcimiz, 3-0 kaybetmişti.