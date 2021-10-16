Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili'ndeki programda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven yarışmalar öncesi sporculara başarı diledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kürek Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi iş birliğiyle düzenlenen yarışların startı verildi.

300'e yakın sporcu mücadele ediyor

Yarışlarda, Kocaeli'den İzmit Sümerspor Kürek Kulübü, Şişecam Çayırova Spor Kulübü ve Bayramoğlu Kürek Kulübünün yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe, Sinop Gençlik Merkezi Kürek Kulübü, İzmir Kürek Kulübü, Türk Balıkadamlar, TED Ankara Kolejliler, Komodor, Atılım Üniversitesi, İstanbul Kürek Kulübü, Altınboynuz, Galata Kürek Kulübü, Haliç Kürek Kulübü ve Vira Kürek Kulübünden 300'e yakın sporcu mücadele ediyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından salgın tedbirlerinin uygulandığı organizasyonda, kürekçiler 4 bin 200 metrelik parkurda yarışıyor.

Sporcuların deniz küreği dört çifte (4X ) sınıfındaki teknelerle mücadele ettiği yarışlar; büyük kadınlar, büyük erkekler, 19 yaş altı kadınlar, 19 yaş altı erkekler, master kadınlar, master erkekler, ve master karışık olmak üzere 7 kategoride yapılıyor.

Bugün sona erecek yarışlarda dereceye giren sporculara madalya, kulüplere ise kupa verilecek.