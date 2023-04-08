22. Balkan Yürüyüş Şampiyonası Antalya'da yapılacak

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın Konyaaltı Sahili'nde yapılacak organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya, Sırbistan, Ukrayna, Yunanistan ve Slovakya'dan yaklaşık 70 sporcu katılacak.

Şampiyonada Türkiye'yi Meryem Bekmez, Mazlum Demir ve Hayrettin Yıldız temsil edecek.

Yarışmalar, 18 yaş altı kadın (5 kilometre), 18 yaş altı erkek (10 kilometre), 20 yaş altı kadın-erkek (10 kilometre), büyük kadın-erkek (20 kilometre) ve büyük kadın-erkek (35 kilometre) kategorilerinde yapılacak.