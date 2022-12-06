Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yatırımların kenti sporun cazibe merkezi haline getirdi.

Büyükşehir Belediyesinin 2023 yılı için ACES'e yaptığı başvurunun olumlu sonuçlandığının anımsatıldığı açıklamada, Sakarya'nın bu sürecin sonunda "Avrupa Spor Şehri" unvanına layık görüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin unvan ödülünü Belçika'nın başkenti Brüksel'de teslim aldığı aktarılarak, Yüce'ye Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç ve Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi'nin eşlik ettiği kaydedildi.

Sakarya'ya spor konusunda büyük bir gurur yaşatan ödülün şehre bu alanda önemli bir prestij kazandırdığının ifade edildiği açıklamada, bu kazanımın kentteki spor altyapısının gelişmesinde ve şehrin tanıtımında büyük bir rol oynayacağı belirtildi.

"Spor, Sakarya'da bir başka güzeldir"

Brüksel'de düzenlenen törende konuşan Yüce, bu unvanın Sakarya'ya çok yakıştığını kaydetti. Yüce, sporun, sevginin, saygının, sağlığın ve eğitimin bir bütün olduğunu belirtti.

"Spor, tüm renkleri içinde barındırır. Bu sebeple spor şehri olmak en çok bize, yani dünyanın minyatürü olan Sakarya'mıza yakışır. Türkiye'nin göz alıcı şehri Sakarya; doğası, tarihi, sanatı, tarımı, endüstrisi ve insanı ile bambaşka bir şehirdir. Tüm bunların yanında spor da Sakarya'da bir başka güzeldir."

Yüce, Türkiye'yi bu unvanla temsil etmekten gurur duyduklarını vurguladı.

"Şehrimizde düzenlenen müsabakalar, organizasyonlar, sporun teşviki için gerçekleştirdiğimiz şehir düzenlemelerimiz ve yatırımlarımızla 'Bisiklet Şehri' unvanından sonra bugün 'Avrupa Spor Şehri' olarak Türkiye'mizi temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Sakarya olarak dünyada ve ülkemizde her yaş insan grubu için harika bir spor şehri olacağımıza inancımız tamdır. Bu kıymetli ödül için ACES Avrupa'ya teşekkür ederiz."

Yüce, bu ödül için kendilerini cesaretlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve desteklerinden ötürü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.